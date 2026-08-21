Le Miribel d’antan et d’aujourdhui, Centre socio culturel de Miribel, Miribel

Informations pratiques

Le Miribel d’antan et d’aujourdhui Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre socio culturel de Miribel Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au Centre socio-culturel; 17 rue Joseph Carre, Miribel (10h30 -17h)

• Conférence Miribel au fil du temps

11h – Partez à la découverte de l’histoire de Miribel, de ses origines à aujourd’hui. Conférence animée par Laurent Tronche

• Rencontre Sauver la Madone : une aventure collective

14h – Rencontre avec Martine Sollacaro, déléguée territoriale – Ain de la Fondation du Patrimoine et Patricia Drai, adjointe à la Culture, au Patrimoine et à la Citoyenneté de Miribel

Découvrez le rôle de la Fondation du Patrimoine et son action notamment sur Miribel avec les travaux de la restauration de la Madone.

• Courts-métrages. Réalisés par Michel Aveline

« Marais des Echets : entre poésie et réalisme »

à 10h, 14h et 16h durée 20 min

« La verticale et le temps » à 11h, 15h et 17h documentaire portrait de Roger Groslon, artiste de Miribel, durée 20 min

• Toute la journée Exposition de photographies et objets « Le Miribel d’antan et d’aujourdhui »

Centre socio culturel de Miribel 17 rue joseph carre 01700 Miribel Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Au Centre socio-culturel; 17 rue Joseph Carre, Miribel (10h30 -17h)

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