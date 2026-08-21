Le Miribel d’antan et d’aujourdhui, Centre socio culturel de Miribel, Miribel
dimanche 20 septembre 2026 · Centre socio culturel de Miribel · Miribel
Informations pratiques
Le Miribel d’antan et d’aujourdhui Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre socio culturel de Miribel Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Au Centre socio-culturel; 17 rue Joseph Carre, Miribel (10h30 -17h)
• Conférence Miribel au fil du temps
11h – Partez à la découverte de l’histoire de Miribel, de ses origines à aujourd’hui. Conférence animée par Laurent Tronche
• Rencontre Sauver la Madone : une aventure collective
14h – Rencontre avec Martine Sollacaro, déléguée territoriale – Ain de la Fondation du Patrimoine et Patricia Drai, adjointe à la Culture, au Patrimoine et à la Citoyenneté de Miribel
Découvrez le rôle de la Fondation du Patrimoine et son action notamment sur Miribel avec les travaux de la restauration de la Madone.
• Courts-métrages. Réalisés par Michel Aveline
« Marais des Echets : entre poésie et réalisme »
à 10h, 14h et 16h durée 20 min
« La verticale et le temps » à 11h, 15h et 17h documentaire portrait de Roger Groslon, artiste de Miribel, durée 20 min
• Toute la journée Exposition de photographies et objets « Le Miribel d’antan et d’aujourdhui »
Centre socio culturel de Miribel 17 rue joseph carre 01700 Miribel Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Au Centre socio-culturel; 17 rue Joseph Carre, Miribel (10h30 -17h)
©
À voir aussi à Miribel (Ain)
- Visite du campanile du carillon, La Madone, Miribel 19 septembre 2026