Visite du campanile du carillon, La Madone, Miribel

Informations pratiques

Visite du campanile du carillon Samedi 19 septembre, 10h00 La Madone Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Sur site Madone Carillon 10h-17h

Attention : accessibilité à pied uniquement Accès par grapillons, Colibri, parking conseillé : centre-ville ou vers l’école du Mas Rillier et rejoindre le site à pied

Inscription conseillée auprès de l’Office de tourisme https://www.dombes-cotiere-tourisme.fr/

• Démonstration sur la restauration de bâtiment Entreprise Jacquet

Atelier création de mortier : armé de truelle réalise le mélange à l’identique de celui appliqué sur la Madone grain couleur… 5 à 6 personnes par atelier

Dès 10h, sur inscription

• Visite du campanile du carillon entièrement rénové

Par Adrien Parret et l’Office de Tourisme sur inscription

• A 16h – Concert de carillon

A 16 h avec Adrien Parret

• Mini expo insolite sur la Madone

Le site est actuellement fermé – des travaux de requalification sont en cours (exceptionnellement ouvert lors des JEP 2026)

La Madone 1640 Montée Neuve, 01700 Miribel Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.miribel.fr/la-madone-du-mas-rillier-et-son-carillon/ [{« link »: « https://www.dombes-cotiere-tourisme.fr/ »}] Dominant la plaine de l’Ain, la Madone du Mas Rillier est bien plus qu’un repère visuel. Érigée au XXe siècle par la volonté d’un homme, le Père Thomas, elle est devenue un symbole de foi, d’architecture et d’identité pour les Miribelans et les visiteurs. Un escalier intérieur permet d’accéder à un balcon situé dans la couronne de la statue, offrant un panorama exceptionnel (accessibles lors de certains événements).

Sur site Madone Carillon 10h-17h

©Ville de Miribel