Le mobilier de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Langres

Informations pratiques

Le mobilier de l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Martin Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire

Le mobilier de l’église Saint-Martin.

Parcourez le monument autrement, à travers une déambulation qui vous ouvre les portes de son mobilier et de ses trésors souvent méconnus. Bien plus qu’une simple visite, c’est une véritable rencontre avec des artistes, langrois ou venus d’ailleurs, que nous vous proposons. Au fil du parcours, laissez-vous surprendre par la petite histoire des œuvres : certaines détournées de leur sens d’origine, d’autres marquées par un destin singulier. Chaque pièce révèle une facette inattendue du lieu. Vitraux, tableaux, sculptures, orgues … autant d’éléments qui, à l’issue de cette visite, n’auront plus de secrets pour vous.

Église Saint-Martin place Jenson 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325843307 Attesté dès le XIe siècle, le prieuré de Saint-Martin s’est installé en dehors de l’enceinte urbaine. Il est à l’origine d’un quartier qui sera intégré dans l’enceinte du milieu du XIVe siècle. L’édifice actuel résulte de plusieurs campagnes de construction, échelonnées du XIIIe au XVIIIe siècle. De la première période datent le chœur et la plupart des travées de la nef. De la fin de l’époque médiévale date la clef pendante de la travée centrale.

L’incendie survenu en 1725 donna l’occasion de transformer l’édifice, dont les bas-côtés furent doublés en respectant le parti gothique d’origine. L’architecte langrois Claude Forgeot réserva sa créativité à la façade achevée en 1745. Elle est sobre et symétrique ; l’accent est mis sur l’encadrement du portail, traité en avant-corps, décoré d’un ordre ionique et sommé d’un fronton cintré. L’unique clocher campanile n’obéit pas à cette recherche de symétrie : Forgeot avait-il prévu un vis-à-vis ? Haut de 52 mètres, il comporte quatre niveaux distincts. Le premier respecte la sobriété de la façade ; le second est aveugle et cantonné de pilastres à chapiteaux corinthiens ; le troisième, percé de baies pourvues d’abat-son, comporte des pilastres à chapiteaux composites. L’ensemble est coiffé d’un campanile abondamment décoré de pots à feu et de pilastres dont la base se transforme en ailerons.

Une telle abondance confère à ce monument la plus délicieuse touche italienne de la région. Parking Bel Air gratuit à proximité.

Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire

© Ville de Langres © Région Grand Est – Inventaire général / A. Vaillant.