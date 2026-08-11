Informations pratiques

LE MOINE ET LE FUSIL – Film de Pawo Choyning Dorji – 2024 – Bhoutan/France – 1h47 Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Vendredi 18 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Adhésion 5€ pour un film, adhésion année 20€ pour 8 films, tarif réduit carte SORTIR 2.50€, moins de 18 ans : gratuit.

En 2006, alors que les premières élections démocratiques s’apprêtent à avoir lieu, un moine bouddhiste charge son disciple de trouver un fusil en vue de la préparation d’une cérémonie religieuse…

**LE MOINE ET LE FUSIL** – Film de Pawo Choyning Dorji – 2024 – Bhoutan/France – 1h47

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### Avec Tandin Wangchuk, Pema Zangmo, Sherpa et Tandin Sonam

En 2006, alors que les premières élections démocratiques s’apprêtent à avoir lieu dans le royaume du Bhoutan, un moine bouddhiste charge son disciple de trouver un fusil en vue de la préparation d’une cérémonie religieuse…

_Avec Le Moine et le Fusil, le réalisateur Pawo Choyning Dorji nous propose une fable douce-amère sur les importantes transformations qui ont touché le Bhoutan depuis une vingtaine d’années, tout en portant un regard humaniste sur les habitants de ce pays encore très mal connu en Occident._

**Film présenté et commenté par Erwan Cadoret , Docteur en études cinématographiques**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T22:30:00.000+02:00

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le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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