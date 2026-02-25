Le mois du Gallo Vitré
Le mois du Gallo Vitré mercredi 18 mars 2026.
Le mois du Gallo
26 Rue Pasteur Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-18 19:00:00
fin : 2026-03-18 20:00:00
2026-03-18
Dans le cadre du mois du gallo, assistez à un atelier de conversation gallo, pour découvrir la langue, échanger ou transmettre ses connaissances à Vitré.
Coanimé par Guillaume Gérard et le chantou Pierrick Cordonnier.
Avec La Bouèze et La Granjagoul ouvert à tous, gratuit. .
+33 2 99 95 37 99
