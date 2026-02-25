Le mois du Gallo

26 Rue Pasteur Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 19:00:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre du mois du gallo, assistez à un atelier de conversation gallo, pour découvrir la langue, échanger ou transmettre ses connaissances à Vitré.

Coanimé par Guillaume Gérard et le chantou Pierrick Cordonnier.

Avec La Bouèze et La Granjagoul ouvert à tous, gratuit. .

26 Rue Pasteur Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le mois du Gallo Vitré a été mis à jour le 2026-02-25 par OT VITRE