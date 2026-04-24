LE MONDE DE GIGI CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

Toulouse

LE MONDE DE GIGI

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez assister à la première du Monde de Gigi, une comédie originale et animalesque en musique dans le cadre exceptionnel de la Chapelle des Carmélites !

Ce spectacle, à la croisée du théâtre, de la musique et de la poésie, propose une fable philosophique accessible et intergénérationnelle. Écrite en cinq actes et en alexandrins, la pièce mêle comédiens et musiciens sur scène, dans une forme vivante et immersive.

Quand un chat français et une pigeonne anglaise se rencontrent à Paris et deviennent amis, c’est tout le rapport entre proies et prédateurs qui est bouleversé. Ils sont rapidement arrêtés pour trouble à l’ordre naturel. L’affaire est portée devant les tribunaux où Gigi, une petite fille au caractère bien trempé, sera l’avocate de la défense. Coupables ou innocents ? La question s’envenime quand les végétaux et les forces célestes s’en mêlent…

Plus de cent ans après Chanteclerc d’Edmond Rostand, les animaux les plus insolites reviennent sur scène se disputer ou s’aimer en alexandrins, soutenus par des musiciens qui joueront Rameau, Bach, Scarlatti, Beethoven, Fauré et bien d’autres… 20 .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join us for the premiere of Gigi’s World, an original, animalistic musical comedy in the exceptional setting of the Chapelle des Carmélites!

L’événement LE MONDE DE GIGI Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE