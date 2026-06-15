Belin-Béliet

Le monde des champignons

Belin-Béliet Gironde

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

C’est tout un monde mystérieux peuplé de centaines d’espèces de champignons que Brigitte Vignot, mycologue à la Société Linnéenne de Bordeaux fera découvrir aux participants. Elle insistera sur l’utilité des champignons pour la forêt… et aussi pour nous, les humains.

Réservation obligatoire. À partir de 6 ans. .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le monde des champignons

L’événement Le monde des champignons Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne