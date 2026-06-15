Le monde des champignons Belin-Béliet
Le monde des champignons Belin-Béliet jeudi 22 octobre 2026.
Belin-Béliet
Le monde des champignons
Belin-Béliet Gironde
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
C’est tout un monde mystérieux peuplé de centaines d’espèces de champignons que Brigitte Vignot, mycologue à la Société Linnéenne de Bordeaux fera découvrir aux participants. Elle insistera sur l’utilité des champignons pour la forêt… et aussi pour nous, les humains.
Réservation obligatoire. À partir de 6 ans. .
Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Le monde des champignons
L’événement Le monde des champignons Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne
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