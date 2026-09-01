UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mesnil-Saint-Père

Le monde des champignons terre et mystères ! Mesnil-Saint-Père

dimanche 13 septembre 2026 · Mesnil-Saint-Père

Le monde des champignons terre et mystères ! Mesnil-Saint-Père

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père
Ville
10140 Mesnil-Saint-Père
Département
Aube
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Mesnil-Saint-Père

Le monde des champignons terre et mystères !

Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 8 – 8 – 8 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13 17:45:00

Date(s) :
2026-09-13

Les champignons sont des organismes vivants à la fois insolites et fascinants. Cette balade commentée permet de découvrir la grande biodiversité des champignons.

Durée 2h15 Tout public
Inscription recommandée contact.etrace@gmail.com   .

Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est   contact.etrace@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le monde des champignons terre et mystères ! Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Mesnil-Saint-Père (Aube)