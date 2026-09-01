Le monde des champignons terre et mystères ! Mesnil-Saint-Père
dimanche 13 septembre 2026 · Mesnil-Saint-Père
Informations pratiques
Mesnil-Saint-Père
Le monde des champignons terre et mystères !
Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 8 – 8 – 8 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13 17:45:00
Date(s) :
2026-09-13
Les champignons sont des organismes vivants à la fois insolites et fascinants. Cette balade commentée permet de découvrir la grande biodiversité des champignons.
Durée 2h15 Tout public
Inscription recommandée contact.etrace@gmail.com .
Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est contact.etrace@gmail.com
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English :
L’événement Le monde des champignons terre et mystères ! Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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