Informations pratiques

Mesnil-Saint-Père

Le monde des champignons terre et mystères !

Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 8 – 8 – 8 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13 17:45:00

Date(s) :

2026-09-13

Les champignons sont des organismes vivants à la fois insolites et fascinants. Cette balade commentée permet de découvrir la grande biodiversité des champignons.



Durée 2h15 Tout public

Inscription recommandée contact.etrace@gmail.com .

Maison des Lacs Capitainerie de Mesnil Saint Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est contact.etrace@gmail.com

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English :

L’événement Le monde des champignons terre et mystères ! Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne