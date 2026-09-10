Le monde en dessin, à vos feutres et crayons !, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Le monde en dessin, à vos feutres et crayons ! Samedi 3 octobre, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Atelier animé par Anne-Cécile Ott, chercheure postdoctorante au CNRS

Durée : 1h

Enfants de 8 à 11 ans, et leurs parents

La géographe Anne-Cécile Ott explore les représentations enfantines du monde : le temps d’un atelier, elle invite les enfants à dessiner leur imaginaire du futur, et écoute ce que les enfants ont à raconter du monde d’aujourd’hui, et du monde de demain.

Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0252108200 »}, {« type »: « email », « value »: « cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Atelier proposé dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

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