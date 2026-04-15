Le Monde est à Nous, Théâtre des Grottes, Genève
Le Monde est à Nous, Théâtre des Grottes, Genève dimanche 3 mai 2026.
Le Monde est à Nous Dimanche 3 mai, 10h30 Théâtre des Grottes
10CHF Tarif adulte, 5CHF Tarif enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:30:00+02:00 – 2026-05-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:30:00+02:00 – 2026-05-03T11:30:00+02:00
Deux Super Vilains ont un grand rêve : conquérir le monde ! Mais voilà… ils n’ont pas de plan. Ils ont donc besoin de VOUS !
Chaque idée que le public propose peut les aider… ou les envoyer dans des situations complètement loufoques ! Entre inventions farfelues, plans improbables et rires garantis, tout peut arriver.
Préparez-vous à guider ces vilains pas si méchants dans leurs aventures, et à éclater de rire à chaque tournant inattendu !
Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/alp-impro/evenements/festival-serie-z-le-monde-est-a-nous-1 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/
Spectacle improvisé de super-méchants
Collectif Wabi Sabi
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