Le monde mystérieux des chauves-souris, Espace naturel sensible du lac de Save, Arandon-Passins

Informations pratiques

Le monde mystérieux des chauves-souris Samedi 29 août, 19h30 Espace naturel sensible du lac de Save Isère

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère, sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris, venez rencontrer ces animaux méconnus. A l’écoute de leurs sons ou en observant leur repas, découvrez leur importance pour l’environnement et les comportements à avoir si l’on souhaite les observer et les protéger.

Espace naturel sensible du lac de Save Arandon Passins Arandon-Passins 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 80 19 59 »}]

Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris, venez rencontrer ces animaux méconnus.

R Quesada