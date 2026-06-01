Visite guidée du Château de Montolivet, Château de Montolivet, Arandon-Passins

Visite guidée du Château de Montolivet Dimanche 20 septembre, 13h00 Château de Montolivet Isère

Aucune réservation n’est nécessaire et l’entrée est gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir le Château de Montolivet à l’occasion des journées du patrimoine en suivant une visite guidée par un guide conférencier.

Château de Montolivet Route du château 38510 Passins, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Arandon-Passins 38510 Passins Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0767326899 http://www.chateaudemontolivet.com Dans un domaine de 13 hectares, se dresse le château de Montolivet avec ses tours du XIVe siècle, son grand hall, ses salons, sa terrasse des glycines et sa magnifique vue panoramique sur les Alpes. Sortie d’autoroute L’Isle D’Abeau, suivre Morestel, puis Passins et dans le village le château est indiqué

Venez découvrir le Château de Montolivet à l’occasion des journées du patrimoine en suivant une visite guidée par un guide conférencier.

©pascal flamant