Le Monde selon Pierre Loti Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort Dimanche 14 juin, 15h00 Entrée libre

Projection du film de Michel Viotte, « Le Monde selon Pierre Loti » co-écrit avec Alain Quella-Villéger. Il sera suivi d’une séance de dédicace.

Ce film se nourrit des mots de l’écrivain, associés à une riche collection d’archives. Ces documents sont autant de trésors, rarement montrés, qui ont marqué les débuts de la photographie et du cinéma de voyage et d’exploration. Loti c’est aussi un « exotisme régional », résultat de son enracinement profond dans territoires qui lui sont chers en France : sa Charente-Maritime natale, où l’incroyable maison de l’écrivain a réouvert au public à l’été 2025 après des années d’un chantier titanesque, la Bretagne et le Pays Basque où il finit ses jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T17:30:00.000+02:00

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Centre International de la Mer/La Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime



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