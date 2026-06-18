LE MOULIN DE LA VIE CONTÉE Été à la Ferme BAF Ligneyrac
LE MOULIN DE LA VIE CONTÉE Été à la Ferme BAF Ligneyrac mercredi 1 juillet 2026.
Ligneyrac
LE MOULIN DE LA VIE CONTÉE Été à la Ferme BAF
74 Impasse de Bas d’Issole Ligneyrac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Visites immersives (avec pressée d’huile de noix) Vérifier les disponibilités précises sur notre site internet laviecontee.fr
5€ / adulte .
74 Impasse de Bas d’Issole Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 02 60 49
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English : LE MOULIN DE LA VIE CONTÉE Été à la Ferme BAF
L’événement LE MOULIN DE LA VIE CONTÉE Été à la Ferme BAF Ligneyrac a été mis à jour le 2026-06-18 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
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