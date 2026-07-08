Le moulin des autres (titre provisoire) Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Le moulin des autres (titre provisoire)

Jeudi 13 mai 2027 à partir de 19h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 19:30:00

fin : 2027-05-13

Date(s) :

2027-05-13

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi 13 mai.

Et si, plutôt que regarder son nombril, on faisait plus attention aux autres ? Et si, malgré nos différences on avançait ensemble, dans la même direction ? Dans cette création destinée au jeune public, la chorégraphe Ambra Senatore entend détricoter le “pas pareil” et ses malentendus pour tisser du vivre ensemble et des relations dans lesquelles la différence est une richesse.









Les interprètes incarnent une société miniature et mouvante. Ensemble, ils avancent, se suivent, s’accompagnent, s’éloignent puis se retrouvent. Leurs déplacements racontent des hésitations, des élans… À l’écoute l’une de l’autre, ils et elles interagissent aussi avec le public, qu’elles prennent à témoin de leurs pensées, de leurs questionnements et de leurs sentiments. Peu à peu, les différences s’estompent au profit de la relation qui se construit…









Dans Le Moulin des autres (titre provisoire), Ambra Senatore détourne avec malice un célèbre expression italienne et nous invite à dévier le cours de l’eau, non vers nous, mais vers l’autre. Avec un grain de folie, niché sous de délicates couches de tendresse et d’humour, ce spectacle tient décidément du jeu de pas, et même du jeu tout court. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Meet the %E9artistic team %E0 after the performance on Thursday, May 13.

L’événement Le moulin des autres (titre provisoire) Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille