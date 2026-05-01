Le murmure des arbres veillée contée Maison Morgane Salon de thé Concoret

Concoret

Le murmure des arbres veillée contée

Maison Morgane Salon de thé 2 Place de l’Audience Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 21:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Laissez-vous porter par la magie des contes de Katia Bessette conteuse-voyageuse, entre racines profondes et cimes célestes un voyage poétique au cœur de la forêt, où les arbres murmurent, racontent et enchantent…

De 19h à 20h accueil gourmand. À 20h début des contes.

Réservation obligatoire. .

Maison Morgane Salon de thé 2 Place de l’Audience Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 32 51 85 57

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English :

L’événement Le murmure des arbres veillée contée Concoret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande