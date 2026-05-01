Le murmure des arbres veillée contée Maison Morgane Salon de thé Concoret
Le murmure des arbres veillée contée Maison Morgane Salon de thé Concoret vendredi 15 mai 2026.
Concoret
Le murmure des arbres veillée contée
Maison Morgane Salon de thé 2 Place de l’Audience Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 21:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Laissez-vous porter par la magie des contes de Katia Bessette conteuse-voyageuse, entre racines profondes et cimes célestes un voyage poétique au cœur de la forêt, où les arbres murmurent, racontent et enchantent…
De 19h à 20h accueil gourmand. À 20h début des contes.
Réservation obligatoire. .
Maison Morgane Salon de thé 2 Place de l’Audience Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 32 51 85 57
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English :
L’événement Le murmure des arbres veillée contée Concoret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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