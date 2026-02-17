Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Le musée à l’envers

2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Tout est une question de point de vue !

*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)

Et si tu observais une sculpture depuis un toit ? Et si un tableau était accroché au-dessus de ton lit ? Et si tu regardais à travers le trou d’une serrure ? Découvre le musée autrement et fabrique ta sculpture miniature.

atelier 8-12 ans

durée 2h

tarif 5 € / enfant

nombre de places limité,

réservation conseillée .

2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

It’s all a matter of perspective!

L’événement Le musée à l’envers Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE