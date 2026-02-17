Le musée à l’envers Château-Gontier-sur-Mayenne
mercredi 21 octobre 2026 · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Le musée à l’envers
2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Tout est une question de point de vue !
*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)
Et si tu observais une sculpture depuis un toit ? Et si un tableau était accroché au-dessus de ton lit ? Et si tu regardais à travers le trou d’une serrure ? Découvre le musée autrement et fabrique ta sculpture miniature.
atelier 8-12 ans
durée 2h
tarif 5 € / enfant
nombre de places limité,
réservation conseillée .
2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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It’s all a matter of perspective!
L’événement Le musée à l’envers Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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