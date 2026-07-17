UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genève

Le musée au fil des pages, Musée d’art et d’histoire, Genève

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Le musée au fil des pages, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Le musée au fil des pages Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Et si Luna nous guidait dans son aventure à travers le musée? Curieuse et pleine de questions, cette petite statuette romaine nous entraîne d’une œuvre à l’autre. Suivons-la entre les pages de son livre et les salles du MAH pour découvrir ses secrets!
Pour les enfants dès 4 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 1h

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Lectures

©MAH

À voir aussi à Genève