Le musée au fil des pages, Musée d’art et d’histoire, Genève
dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Le musée au fil des pages Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Et si Luna nous guidait dans son aventure à travers le musée? Curieuse et pleine de questions, cette petite statuette romaine nous entraîne d’une œuvre à l’autre. Suivons-la entre les pages de son livre et les salles du MAH pour découvrir ses secrets!
Pour les enfants dès 4 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 1h
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Lectures
©MAH
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