Le musée au fil des pages, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Le musée au fil des pages Samedi 3 octobre, 14h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Et si Luna nous guidait dans son aventure à travers le musée? Curieuse et pleine de questions, cette petite statuette romaine nous entraîne d’une œuvre à l’autre. Suivons-la entre les pages de son livre et les salles du MAH pour découvrir ses secrets!

Pour les enfants dès 4 ans, accompagnés d’un.e adulte

Durée : 1h

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Lectures

©MAH