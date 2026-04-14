Le musée des Tissus et des Arts décoratifs : photographier l’avant, musée des Tissus et des Arts décoratifs, Lyon

Le musée des Tissus et des Arts décoratifs : photographier l’avant Samedi 23 mai, 17h00 musée des Tissus et des Arts décoratifs Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées 2026, la jeunesse lyonnaise porte un regard sur deux bâtiments emblématiques à Lyon : le musée des Tissus (l’hôtel particulier de Villeroy) et l’hôtel particulier de Lacroix-Laval (musée des Arts décoratifs).

En attendant leur réouverture au public, les élèves de première et de terminale de la filière bac pro photographie de la SEPR Lyon, capturent l’atmosphère de ces lieux et proposent leur vision de ces deux bâtiments historiques construits au XVIIIeme siècle. Ces images constituent un témoignage sensible et contemporain, un état des lieux unique avant les travaux.

musée des Tissus et des Arts décoratifs 34 rue de la Charité 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 01 29 62 81 https://www.museedestissus.fr https://www.museedestissus.fr Depuis leur inauguration, en 1864 pour le musée d’Art et d’Industrie, rebaptisé en 1891 par musée historique des Tissus, et en 1925 pour le musée des Arts décoratifs, nombre de trésors ont été rassemblés. De précieuses collections réunies, aujourd’hui, au sein d’un seul et même fonds muséal, celui du musée. Métro ligne A, arrêt Ampère.

Station vélo’v rue Victor Hugo.

2 parkings à proximité.

La classe, l’œuvre !

© Lyon, musée des Tissus ⎯ Sylvain Pretto