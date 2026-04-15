Le musée en bertso et en dansant, Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne

Le musée en bertso et en dansant Samedi 23 mai, 19h00 Musée basque et de l’histoire de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Le musée se découvre en bertso (chant versifiée en basque) et en dansant. Les classes bilingues de CE/CM de l’école Jean-Moulin de Bayonne ont imaginé une visite en bertso, pour vous faire découvrir la maison basque rurale traditionnelle, ainsi que la navigation dans le port de Bayonne au XIXe siècle. Une danse traditionnelle basque terminera ce parcours. Les élèves ont développé leur compétence d’écriture d’un bertso, de chant et de danse. Un bertsolari professionnel leur donnera la réplique.

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559590898 https://www.musee-basque.com https://www.instagram.com/musee.basque/ Musée de société présentant la civilisation basque traditionnelle, ainsi que l’histoire de Bayonne Gare SNCF à 10 min à pied. Arrêts autobus Txik Txak à 5 min. Parking vélo au pied du bâtiment. Parking voiture : Sainte-Claire ou Boufflers.

Le musée se découvre en bertso (chant versifiée en basque) et en dansant. Les classes bilingues de CE/CM de l’école Jean-Moulin de Bayonne ont imaginé une visite en bertso, pour vous faire découvrir…

©Gabriel Roby – Musée Basque