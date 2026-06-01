Le Musée en Mouvement Musée Vie d’Antan Montlebon samedi 13 juin 2026.

Montlebon

Le Musée en Mouvement

Musée Vie d’Antan 9 Lieu-dit La Voie Bournez Montlebon Doubs

Tarif : 18 – 18 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le musée Vie d’Antan vous ouvre ses portes pour une immersion unique dans la vie d’autrefois.

Artisans, métiers anciens, démonstrations et traditions vous attendent pour vous faire revivre le quotidien de nos ancêtres. .

Musée Vie d’Antan 9 Lieu-dit La Voie Bournez Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 30 72 contact@musee-vie-dantan.fr

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English : Le Musée en Mouvement

L’événement Le Musée en Mouvement Montlebon a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER