Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire célèbre ses 60 ans d’ouverture, Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet, La Seyne-sur-Mer

Informations pratiques

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire célèbre ses 60 ans d’ouverture 18 et 19 septembre Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire fête en 2026 un anniversaire emblématique : ses 60 ans d’existence. À cette occasion une exposition de photos d’archives sera présentée à la médiathèque durant les Journées européennes du patrimoine.

Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet 30 allée simone veil, 06270 Villeve-Loubet La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 02 36 70 https://www.ma-mediatheque.net/accueil-portal.aspx https://www.facebook.com/mediatheque.casa La médiathèque Jean d’Ormesson fait partie du Pôle Culturel Auguste Escoffier qui compte également une salle de spectacle et un atelier culinaire.

Cet établissement multimédia offre 40 000 documents dans les espaces Jeunesse, Adultes, Documentation Commune et Musiques. Son pôle d’excellence culinaire et gastronomique s’inscrit dans l’histoire villeneuvoise. Entrée libre et gratuite.

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire fête en 2026 un anniversaire emblématique : ses 60 ans d’existence.

© Musée Escoffier de l’Art Culinaire