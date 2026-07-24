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AGENDA · Guebwiller

Le Mystère de Sainte Odile Guebwiller

samedi 1 août 2026 · Guebwiller

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
14 Place du marché
Ville
68500 Guebwiller
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Guebwiller

Le Mystère de Sainte Odile

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 17:45:00

Date(s) :
2026-08-01

Les Troubadours de la Miséricorde jouent et chantent Le Mystère de Sainte Odile sur le parvis de l’Eglise Saint-Léger.
Les Troubadours de la Miséricorde joueront sur le parvis de votre église Saint Léger (Guebwiller) , le samedi 1 août à 17h00 une comédie musicale le Mystère de Sainte Odile. Il s’agit d’une annonce de l’Evangile en reprenant les mystères du Moyen-âge ! Par le théâtre et la musique, les Troubadours s’inscrivent dans le sillage de leurs lointains prédécesseurs pour faire grandir l’Espérance qui habite en nous 1 P 3,15. Cette année, avec le Mystère de Sainte Odile, nous découvrirons un exemple atypique de la beauté exigeante de l’amour de Dieu pour les hommes.
Les troubadours chanteront ensuite à la messe de 18h 15 à Saint-Léger. 0  .

14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 12 19 58  pa.oudinot@gmail.com

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English :

The Troubadours of Mercy are performing and singing *The Mystery of Saint Odile* on the steps of Saint-Léger Church.

L’événement Le Mystère de Sainte Odile Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

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