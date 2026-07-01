Le mystère des 5 griffes Musée national de Préhistoire Les Eyzies
jeudi 23 juillet 2026 · Musée national de Préhistoire · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Le mystère des 5 griffes
Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
18h-20h. Plongez dans une enquête immersive et théâtralisée, au cours de laquelle vous serez invités à percer le mystère d’une sépulture préhistorique intrigante. Réservation en ligne. Entrée libre
Plongez dans une enquête immersive et théâtralisée imaginée par la compagnie Éclats de Rêves en écho à l’exposition Gestes d’Éternité.
Guidés par des personnages hauts en couleur, vous serez invités à percer le mystère d’une sépulture préhistorique intrigante. De salle en salle, l’enquête se construit avec vous, mêlant observation, déduction et émotions. Entre fiction et réalité archéologique, cette expérience sensible et participative vous entraîne dans un voyage fascinant entre vivants et défunts…
Une soirée unique à vivre en famille ou entre amis ! Places limitées. Réservations en ligne recommandées
Départs toutes les 20 minutes entre 18h et 20h. .
Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr
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English : Le mystère des 5 griffes
6:00 p.m.–8:00 p.m. Immerse yourself in an immersive, theatrical mystery investigation, during which you’ll be invited to unravel the mystery of an intriguing prehistoric burial site. Online reservations. Free admission
L’événement Le mystère des 5 griffes Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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