UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies

Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies

Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Dans le village
Ville
24620 Les Eyzies
Département
Dordogne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
15 15 20 Tarif de base plein tarif

Les Eyzies

Festi’Ziaouley 4ème édition

Dans le village Les Eyzies Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18

10h 00h. Marché de créateurs d’ici et d’ailleurs (entrée libre). ateliers gratuits ou en participation libre. Concerts africains. Stages en journée, sur inscription et payants (15€ à 20€)
Marché de créateurs d’ici et d’ailleurs (entrée libre).
Pendant le marché, de 10h à 18h ateliers gratuits ou en participation libre réalise ta fresque, ton masque ; Joue à l’awalé, au djibé ; Monte la peau d’un djembé ; contes, tressage, maquillage africain.

19h minuit concerts africains Ory Jay, DJ africain.

Stages en journée, sur inscription et payants (à partir de 12 ans)
10h30 12h30 percussions (15€)
14h 15h n’goni (20€)
15h 17h danses africaines (20€)

Sur place buvette africaine et traditionnelle, plats africains   .

Dans le village Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 77 44 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Ziaouley 4ème édition

10 a.m. midnight. Market featuring local and international artists (free admission). Free workshops or workshops with a suggested donation. African concerts. Daytime workshops; registration required; fees apply (15?–20?)

L’événement Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Les Eyzies (Dordogne)