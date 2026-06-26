Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies
Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies samedi 18 juillet 2026.
Les Eyzies
Festi’Ziaouley 4ème édition
Dans le village Les Eyzies Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
10h 00h. Marché de créateurs d’ici et d’ailleurs (entrée libre). ateliers gratuits ou en participation libre. Concerts africains. Stages en journée, sur inscription et payants (15€ à 20€)
Marché de créateurs d’ici et d’ailleurs (entrée libre).
Pendant le marché, de 10h à 18h ateliers gratuits ou en participation libre réalise ta fresque, ton masque ; Joue à l’awalé, au djibé ; Monte la peau d’un djembé ; contes, tressage, maquillage africain.
19h minuit concerts africains Ory Jay, DJ africain.
Stages en journée, sur inscription et payants (à partir de 12 ans)
10h30 12h30 percussions (15€)
14h 15h n’goni (20€)
15h 17h danses africaines (20€)
Sur place buvette africaine et traditionnelle, plats africains .
Dans le village Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 77 44 95
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English : Festi’Ziaouley 4ème édition
10 a.m. midnight. Market featuring local and international artists (free admission). Free workshops or workshops with a suggested donation. African concerts. Daytime workshops; registration required; fees apply (15?–20?)
L’événement Festi’Ziaouley 4ème édition Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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