Les vacances d’été au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies lundi 6 juillet 2026.

Les Eyzies

Les vacances d’été au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28

Du 6/07 au 28/08 chantier de fouilles, fouilles archéologiques, contes, balades animées, ateliers, jeu de piste, enquête, activité manuelle, lecture, médiation. Sur réservation. 5€ à 11€ selon l’activité

Venez participer aux différentes activités proposées par la Pôle d’interprétation de la Préhistoire cet été,

au programme

– Chantier de fouille, initiation à la fouille archéologique

– Contes Les enfants de la préhistoire , Les petites bêtes du jardin , Ma vallée dans tous les sens

– Jeu de piste Sur la piste du Grand Site

– Balades animées La Mouthe, sur les traces de la vallée de l’Homme , Commarque, percez les mystères de la vallée des Beunes , Saint-Cyprien dans les pas de l’ermite Cyprien ,

– Ateliers Les mains dans l’argile , Art périétal

– Enquête Le Mystère Justine Lemerle

– Activité manuelle autour des expos

– Jeux de mémoire Dans ma vallée il y a…

– Lecture surprise Les petites histoires

– Médiation Flash pour toute la famille .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com

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English : Les vacances d’été au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

July 6–August 28: excavation site, archaeological digs, storytelling, guided walks, workshops, treasure hunts, mystery investigations, arts and crafts, reading, and guided tours. Reservations required. 5? to 11? depending on the activity

L’événement Les vacances d’été au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère