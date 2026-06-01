Feu de la Saint Jean et vide grenier aux Eyzies Stade de foot municipal Les Eyzies samedi 27 juin 2026.

Les Eyzies

Feu de la Saint Jean et vide grenier aux Eyzies

Stade de foot municipal 3 chemin de la cale Les Eyzies Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Samedi repas autour d’une grande tablée (20€ sur réservation) et grand feu de la saint Jean. Dimanche vide grenier (2€ le mètre pour les exposants), buvette et restauration sur place.

Samedi 27 juin, à l’occasion de la Saint Jean et l’arrivée de l’été, l’association Les Croquants de Tayac organisent leur repas annuel autour d’une grande tablée.

Cette soirée sera également propice à se réunir autour d’un grand feu et à écouter quelques sonorités mélodiques.

Au menu du repas salade périgourdine, confit de canard, frites, glaces à l’Italienne (20€ vin compris)

Dimanche 28 juin vide grenier (2€ le mètre pour les exposants). Grillades et buvette sur place. .

Stade de foot municipal 3 chemin de la cale Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 14 15 10

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English : Feu de la Saint Jean et vide grenier aux Eyzies

Saturday: meal around a large table (2? by reservation) and a big St. John’s Day bonfire. Sunday: yard sale (2? per meter for vendors), refreshments, and food available on site.

L’événement Feu de la Saint Jean et vide grenier aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère