Le Mythe de Clitôris Festival Ici et Encore là Roussy-le-Village

Informations pratiques

Roussy-le-Village

Le Mythe de Clitôris Festival Ici et Encore là

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Un récit vibrant et engagé !

Synopsis Fille de la Terre et du Ciel, déesse de la jouissance et de la parole, Clitôris naît d’un feu d’artifice ! Seulement sitôt née, sitôt disparue… Elle est propulsée jusque chez les mortel-les ! Commence alors une traversée du temps et de l’espace Clitôris s’incarne dans le corps de femmes, héroïnes de contes méconnues, femmes de l’Histoire oubliées, pour nous raconter les mémoires du clitoris, cet organe unique au destin aussi absurde que tragique. Envers et contre tous-tes, Clitôris aura gain de cause c’est la parole et le plaisir qui gagnent ! C’est avec joie que les trois artistes nous emmènent aux profondeurs de ce récit vibrant et engagé.

Spectacle à partir de 15 ans, par la Cie La Grande Roue (67). L’accès à la représentation est libre, avec une possibilité de soutenir le festival en faisant un don après le spectacle (passage d’un chapeau). Réservation par mail ou sur le site internet de l’association.Adultes

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18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 7 67 70 25 00 j3v.asso@gmail.com

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English :

A vibrant and compelling story!

Synopsis: Daughter of Earth and Sky, goddess of pleasure and speech, Clitoris is born from a burst of fireworks! But no sooner is she born than she vanishes… She is hurled into the realm of mortals! Thus begins a journey through time and space: Clit%F4ris incarnates herself in the bodies of women—heroines of little-known tales, forgotten women of history—to recount the memories of the clitoris, this unique organ with a fate as absurd as it is tragic. Against all odds, Clit%F4ris will prevail: it is speech and pleasure that triumph! It is with joy that the three artists take us into the depths of this vibrant and socially conscious story.

Performance for ages 15 and up, by Cie La Grande Roue (67). Admission to the performance is free, with an opportunity to support the festival by making a donation after the show (a collection will be taken). Reservations can be made by email or on the association’s website.

L’événement Le Mythe de Clitôris Festival Ici et Encore là Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS