Le Palace Loéla Théâtre Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Le Palace Loéla

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 17:00:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-28

Un univers doux et poétique, au rythme des influences du monde qui se tissent et se métissent.

Ceïba et Laura Caronni voyagent en plusieurs langues. Les chants traditionnels yoruba, créoles, guadeloupéens s’entremêlent avec leurs compositions personnelles.

La vibration de leurs voix mâtinée de ukulélé, de tambours et autres carillons, accompagne les tout-petits dans un voyage autour des cycles de la vie et de l’eau et les immerge dans des sensations enveloppantes, des bouts de mémoire et de souvenirs. .

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Le Palace Loéla

L’événement Le Palace Loéla Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux