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le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor

le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor vendredi 21 août 2026.

Adresse : Zone mytilicole du Jospinet

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lamballe-Armor

le panier iodé ouvre ses portes !

Zone mytilicole du Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Tous les vendredis soirs en juillet et août.
Concert Undone91

Réservation par téléphone   .

Zone mytilicole du Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 74 99 

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English :

L’événement le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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