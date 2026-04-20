le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor
le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor vendredi 21 août 2026.
Lamballe-Armor
le panier iodé ouvre ses portes !
Zone mytilicole du Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 21:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Tous les vendredis soirs en juillet et août.
Concert Undone91
Réservation par téléphone .
Zone mytilicole du Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 74 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement le panier iodé ouvre ses portes ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Concert Ne pas ranger les jardins Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor 19 juin 2026
- Le café clic Bibliothèque municipale Lamballe-Armor Lamballe-Armor 19 juin 2026
- Cooperl fête ses 60 ans ! Cooperl Lamballe-Armor 20 juin 2026
- Gala de danse tahitienne Lamballe Salle Eole Lamballe-Armor 20 juin 2026
- Championnat de Bretagne Athlé sur piste Rue des Olympiades Lamballe-Armor 20 juin 2026