Le Paradoxe de John – Philippe Quesne, Saint-Gervais Genève, Genève

Informations pratiques

Le Paradoxe de John – Philippe Quesne 3 – 6 décembre Saint-Gervais Genève

CHF 0.- à CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:30:00+01:00

Après « L’Effet de Serge » en 2007, Philippe Quesne débarque avec « Le Paradoxe de John ». Et c’est un joyau de divertissement créatif formellement impeccable dans lequel il interroge avec un second degré redoutable la place de l’art dans le quotidien.

Les murs, la porte et la baie vitrée de Serge sont réinvestis pour John. Ce décor naturaliste et rudimentaire renvoie cette fois à l’esthétique de la galerie d’art. Voici le nouveau cadre offert aux péripéties inédites d’un groupe de cinq énergumènes. Serge a légué son appartement à Annie qui en a fait un atelier-espace d’exposition, dans lequel des artistes sont invité·es à créer à partir de rien ou presque. Avec tout le sérieux et la fantaisie que requiert un tel exercice, les cinq performereuses testent différentes formes artistiques contemporaines. Ensemble, ielles composent une œuvre polyphonique atypique faite de tableaux vivants porteurs d’une poésie visuelle décalée propice à l’apparition de métamondes absurdes.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5 1201 Genève, Suisse Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/JKQYXYEZH9/events/1640202 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

« Le Paradoxe de John » de Philippe Quesne, un spectacle à voir à la Maison Saint-Gervais Genève du 3 au 6 décembre 2026

DR