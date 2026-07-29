LE PARC DE L’ABBAYE‑ÉCOLE DE SORÈZE À LA LUEUR DES LAMPIONS CITE DE SOREZE Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

LE PARC DE L’ABBAYE‑ÉCOLE DE SORÈZE À LA LUEUR DES LAMPIONS

CITE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Escapade champêtre aux lumières des lampions

À la manière des élégantes flâneries nocturnes du XVIIIe siècle, le parc s’illumine de lampions, révélant ses allées, ses points d’eau, ses statues et un mystérieux instrument d’astronomie. Êtes-vous prêts pour cette escapade qui dévoilera les richesses cachées de ce majestueux espace ? 3 .

CITE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

A Country Getaway by Lantern Light

L’événement LE PARC DE L’ABBAYE‑ÉCOLE DE SORÈZE À LA LUEUR DES LAMPIONS Sorèze a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE