LE PARC DE L’ABBAYE‑ÉCOLE DE SORÈZE À LA LUEUR DES LAMPIONS CITE DE SOREZE Sorèze
mardi 18 août 2026 · CITE DE SOREZE · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
LE PARC DE L’ABBAYE‑ÉCOLE DE SORÈZE À LA LUEUR DES LAMPIONS
CITE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Escapade champêtre aux lumières des lampions
À la manière des élégantes flâneries nocturnes du XVIIIe siècle, le parc s’illumine de lampions, révélant ses allées, ses points d’eau, ses statues et un mystérieux instrument d’astronomie. Êtes-vous prêts pour cette escapade qui dévoilera les richesses cachées de ce majestueux espace ? 3 .
CITE DE SOREZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38
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English :
A Country Getaway by Lantern Light
L’événement LE PARC DE L’ABBAYE‑ÉCOLE DE SORÈZE À LA LUEUR DES LAMPIONS Sorèze a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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