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AGENDA · Flogny-la-Chapelle

Le parcours du laitier Flogny-la-Chapelle

dimanche 20 septembre 2026 · Flogny-la-Chapelle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
31 rue de la Forêt
Ville
89360 Flogny-la-Chapelle
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Flogny-la-Chapelle

Le parcours du laitier

31 rue de la Forêt Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine. Plongez dans l’histoire des
exploitations agricoles , des laiteries et des famille s qui ont construit l’identité de la Chapelle vieille forêt. Chaque chemin raconte une histoire ,
chaque ferme une famille , chaque pierre la mémoire de notre village   .

31 rue de la Forêt Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 51 23 05  adjointsfl@gmail.com

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English : Le parcours du laitier

L’événement Le parcours du laitier Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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