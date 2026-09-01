Informations pratiques

Flogny-la-Chapelle

Le parcours du laitier

31 rue de la Forêt Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine. Plongez dans l’histoire des

exploitations agricoles , des laiteries et des famille s qui ont construit l’identité de la Chapelle vieille forêt. Chaque chemin raconte une histoire ,

chaque ferme une famille , chaque pierre la mémoire de notre village .

31 rue de la Forêt Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 51 23 05 adjointsfl@gmail.com

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English : Le parcours du laitier

L’événement Le parcours du laitier Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois