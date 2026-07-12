Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Le pardon de Notre Dame des Carmes

5 Place des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La messe du Pardon de Notre Dame des Carmes sera célébrée, puis procession à la rivière de Pont-l’Abbé.

Présidé par l’abbé René Kakou.

Gratuit

Organisé par Les Amis de l’orgue et de l’église Notre Dame des Carmes de Pont-l’Abbé .

5 Place des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le pardon de Notre Dame des Carmes Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden