Le pardon de Notre Dame des Carmes Pont-l’Abbé
dimanche 19 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Le pardon de Notre Dame des Carmes
5 Place des Carmes Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La messe du Pardon de Notre Dame des Carmes sera célébrée, puis procession à la rivière de Pont-l’Abbé.
Présidé par l’abbé René Kakou.
Gratuit
Organisé par Les Amis de l’orgue et de l’église Notre Dame des Carmes de Pont-l’Abbé .
5 Place des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59
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English :
L’événement Le pardon de Notre Dame des Carmes Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
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