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AGENDA · Pont-l'Abbé

Le pardon de Notre Dame des Carmes Pont-l’Abbé

dimanche 19 juillet 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
5 Place des Carmes
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Le pardon de Notre Dame des Carmes

5 Place des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

La messe du Pardon de Notre Dame des Carmes sera célébrée, puis procession à la rivière de Pont-l’Abbé.
Présidé par l’abbé René Kakou.
Gratuit
Organisé par Les Amis de l’orgue et de l’église Notre Dame des Carmes de Pont-l’Abbé   .

5 Place des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59 

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English :

L’événement Le pardon de Notre Dame des Carmes Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden

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