Informations pratiques

Villeneuve-en-Retz

Le pardon des motards

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Un week-end convivial et festif vous attend à Villeneuve-en-Retz. Rendez-vous sur le site des étangs pour profiter d’un marché local, d’une fête originale autour de la moto

Au programme

Samedi 29 août

à partir de 18h30

restauration

concert live

ambiance rock et conviviale

Dimanche 30 août

à partir de 8h et jusqu’à 19h

marché local et univers moto

balade moto sur réservation ici

restauration

baptêmes moto

Groupes de rock présents Resurgence, Three Beers Later, Fenris

Pratique

entrée gratuite

rendez-vous au plan d’eau situé à la sortie de Bourgneuf, route de Nantes

possibilité de camper sur place réservation ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 12 41 44 lepardondesmotardsdupaysderetz@gmail.com

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English :

A fun and festive weekend awaits you in Villeneuve-en-Retz. Head to the %E9tangs site to enjoy a local market and a unique motorcycle festival%A0

L’événement Le pardon des motards Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic