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AGENDA · Villeneuve-en-Retz

Le pardon des motards Villeneuve-en-Retz

samedi 29 août 2026 · Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
44580 Villeneuve-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Villeneuve-en-Retz

Le pardon des motards

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Un week-end convivial et festif vous attend à Villeneuve-en-Retz. Rendez-vous sur le site des étangs pour profiter d’un marché local, d’une fête originale autour de la moto 
 Au programme

Samedi 29 août

à partir de 18h30
restauration 
concert live
ambiance rock et conviviale

 

Dimanche 30 août

à partir de 8h et jusqu’à 19h
marché local et univers moto
balade moto sur réservation ici
restauration
baptêmes moto

 

Groupes de rock présents Resurgence, Three Beers Later, Fenris

Pratique

entrée gratuite
rendez-vous au plan d’eau situé à la sortie de Bourgneuf, route de Nantes
possibilité de camper sur place réservation ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz   .

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 12 41 44  lepardondesmotardsdupaysderetz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun and festive weekend awaits you in Villeneuve-en-Retz. Head to the %E9tangs site to enjoy a local market and a unique motorcycle festival%A0

L’événement Le pardon des motards Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic

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