Le pardon des motards Villeneuve-en-Retz
samedi 29 août 2026 · Villeneuve-en-Retz
Informations pratiques
Villeneuve-en-Retz
Le pardon des motards
Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Un week-end convivial et festif vous attend à Villeneuve-en-Retz. Rendez-vous sur le site des étangs pour profiter d’un marché local, d’une fête originale autour de la moto
Au programme
Samedi 29 août
à partir de 18h30
restauration
concert live
ambiance rock et conviviale
Dimanche 30 août
à partir de 8h et jusqu’à 19h
marché local et univers moto
balade moto sur réservation ici
restauration
baptêmes moto
Groupes de rock présents Resurgence, Three Beers Later, Fenris
Pratique
entrée gratuite
rendez-vous au plan d’eau situé à la sortie de Bourgneuf, route de Nantes
possibilité de camper sur place réservation ici
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 12 41 44 lepardondesmotardsdupaysderetz@gmail.com
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English :
A fun and festive weekend awaits you in Villeneuve-en-Retz. Head to the %E9tangs site to enjoy a local market and a unique motorcycle festival%A0
L’événement Le pardon des motards Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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