Informations pratiques

Malestroit

Le Parvis des Savoir-Faire

Place du Bouffay Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Le Parvis des Savoir-faire un rendez-vous estival avec les métiers d’art

Les dimanches 19 juillet et 9 août 2026, la Ville de Malestroit accueillera ce rendez-vous estival dédié aux métiers d’art Le Parvis des Savoir-Faire. De 11h à 19h, la place du Bouffay se transformera en un véritable écrin pour les savoir-faire d’exception, mettant à l’honneur la richesse et la diversité des métiers d’art.

Une dizaine d’artisans d’art partageront leur passion à travers des démonstrations en direct, des initiations, et une exposition-vente ouverte à tous. Céramistes, tisserande, bijoutière, tourneur sur bois, coutelier, sabotière ou encore maroquiniers, tous ont en commun la maîtrise d’un geste, d’un matériau, et la volonté de transmettre leur savoir-faire au plus grand nombre.

Cet événement, entièrement gratuit, s’inscrit dans la continuité des Journées Européennes des Métiers d’Art, organisées chaque printemps à Malestroit, et poursuit le même objectif valoriser les métiers d’art et les artisans qui font rayonner notre patrimoine vivant.

Dans une ambiance conviviale et familiale, venez flâner au cœur de la Petite Cité de Caractère, échanger avec des professionnels passionnés et pourquoi pas, repartir avec une création unique. .

Place du Bouffay Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Parvis des Savoir-Faire Malestroit a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande