Festival Au Pont du Rock rue de Narvik Malestroit

Malestroit

Festival Au Pont du Rock

rue de Narvik Espace Maurice Mélois Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Fidèle à sa ligne artistique rock et ouverte à d’autres styles, le festival annonce des têtes d’affiche mythiques qui complètent une programmation où se côtoient le rock qui cogne ; le rap, le hip-hop, le reggae, la pop, la fanfare techno et l’électro. Un cocktail explosif fait de têtes d’affiche, de groupes confirmés et de belles découvertes dans des styles différents qui annoncent un festival haut en couleur sur les bords de l’Oust.

– Vendredi 31 juillet:

Gaëtan Roussel, John Butler, Oxmo Puccino, Les Wampas, Synapson Live, The Inspector Cluzot, Cachemir, Fragile, Child of Ayin

– samedi 1er juillet:

Morcheeba, Superbus, L’Entourloop, Georgio, Sam Sauvage, The Silencers, Théa, The Blue Butter Pot, Vonsharon

Infos et réservation: www.aupontdurock.com .

rue de Narvik Espace Maurice Mélois Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 76 91

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English : Festival Au Pont du Rock

L’événement Festival Au Pont du Rock Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par CRT Bretagne_