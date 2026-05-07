Concerts à la microbrasserie Barque ! Microbrasserie Barque! Malestroit

Malestroit

Concerts à la microbrasserie Barque !

Microbrasserie Barque! 4 Rue des Tanneurs Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-06-06

La microbrasserie Barque! sort la guinguette et sa terrasse sur le canal, pour une saison de concerts gratuits toutes les deux semaines du 6 juin au 5 septembre.

Les samedis 6 et 21 juin, 4 et 18 juillet, 1, 15 et 29 août et le samedi 5 septembre 2026

Dès 17h

Buvette et restauration sur place

Programmation détaillée https://www.facebook.com/MicrobrasserieBarque/ .

Microbrasserie Barque! 4 Rue des Tanneurs Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 6 41 43 42 89

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English :

L’événement Concerts à la microbrasserie Barque ! Malestroit a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande