Concerts à la microbrasserie Barque ! Microbrasserie Barque! Malestroit
Concerts à la microbrasserie Barque ! Microbrasserie Barque! Malestroit samedi 6 juin 2026.
Malestroit
Concerts à la microbrasserie Barque !
Microbrasserie Barque! 4 Rue des Tanneurs Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-06-06
La microbrasserie Barque! sort la guinguette et sa terrasse sur le canal, pour une saison de concerts gratuits toutes les deux semaines du 6 juin au 5 septembre.
Les samedis 6 et 21 juin, 4 et 18 juillet, 1, 15 et 29 août et le samedi 5 septembre 2026
Dès 17h
Buvette et restauration sur place
Programmation détaillée https://www.facebook.com/MicrobrasserieBarque/ .
Microbrasserie Barque! 4 Rue des Tanneurs Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 6 41 43 42 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concerts à la microbrasserie Barque ! Malestroit a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Malestroit (Morbihan)
- Fête de la musique à Malestroit Malestroit 21 juin 2026
- Lectures buissonnières Parc Ramales Malestroit 23 juin 2026
- Les Mardis de Saint-Gilles Église Saint-Gilles Malestroit 30 juin 2026
- Les Vendredis du canal Malestroit 3 juillet 2026
- Couleurs de Bretagne à Malestroit Malestroit 4 juillet 2026