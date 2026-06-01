Malestroit fête la musique, Centre-ville de Malestroit, Malestroit
Malestroit fête la musique, Centre-ville de Malestroit, Malestroit dimanche 21 juin 2026.
Malestroit fête la musique Dimanche 21 juin, 15h00 Centre-ville de Malestroit Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
La prochaine édition de la Fête de la Musique aura lieu dimanche 21 juin 2026 à Malestroit, à partir de 15h.
De nombreux artistes seront présents à divers endroits de la ville pour célébrer l’été et la musique dans notre belle Petite Cité de Caractère millénaire.
Nous vous attendons nombreux !
Centre-ville de Malestroit Place du Bouffay, malestroit Malestroit 56140 Morbihan Bretagne
La prochaine édition de la Fête de la Musique aura lieu dimanche 21 juin 2026 à Malestroit, à partir de 15h.
©Malestroit
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