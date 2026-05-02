Malestroit

Fête de la musique à Malestroit

centre bourg Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les ingrédients sont simples pour cette journée sans fausses notes: de la musique éclectique, une convivialité qui n ‘est plus à prouver et un cadre enchanteur pour les différentes scènes!

Dès l’après-midi en centre-ville .

centre bourg Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75

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English :

L’événement Fête de la musique à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande