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Fête de la musique à Malestroit Malestroit

Fête de la musique à Malestroit Malestroit dimanche 21 juin 2026.

Adresse : centre bourg

Ville : 56140 Malestroit

Département : Morbihan

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Malestroit

Fête de la musique à Malestroit

centre bourg Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Les ingrédients sont simples pour cette journée sans fausses notes: de la musique éclectique, une convivialité qui n ‘est plus à prouver et un cadre enchanteur pour les différentes scènes!

Dès l’après-midi en centre-ville   .

centre bourg Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75 

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English :

L’événement Fête de la musique à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande