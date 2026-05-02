Fête de la musique à Malestroit Malestroit
Fête de la musique à Malestroit Malestroit dimanche 21 juin 2026.
Malestroit
Fête de la musique à Malestroit
centre bourg Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les ingrédients sont simples pour cette journée sans fausses notes: de la musique éclectique, une convivialité qui n ‘est plus à prouver et un cadre enchanteur pour les différentes scènes!
Dès l’après-midi en centre-ville .
centre bourg Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75
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English :
L’événement Fête de la musique à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande