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Lectures buissonnières Parc Ramales Malestroit

Lectures buissonnières Parc Ramales Malestroit mardi 23 juin 2026.

Lieu : Parc Ramales

Adresse : 4 Faubourg Saint-Julien

Ville : 56140 Malestroit

Département : Morbihan

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Malestroit

Lectures buissonnières

Parc Ramales 4 Faubourg Saint-Julien Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 16:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30

La médiathèque vous rejoint à la sortie de l’école pour finir la journée en histoires avec des lectures buissonnières !

De 16h30 à 18h00 dans le parc Ramales, entre les deux écoles.

Gratuit et ouvert à tous.
Dans le cadre de l’événement national Partir en livre   .

Parc Ramales 4 Faubourg Saint-Julien Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 11 75 75 

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English :

L’événement Lectures buissonnières Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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