Malestroit

Lectures buissonnières

Parc Ramales 4 Faubourg Saint-Julien Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 16:30:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30

La médiathèque vous rejoint à la sortie de l’école pour finir la journée en histoires avec des lectures buissonnières !

De 16h30 à 18h00 dans le parc Ramales, entre les deux écoles.

Gratuit et ouvert à tous.

Dans le cadre de l’événement national Partir en livre .

Parc Ramales 4 Faubourg Saint-Julien Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 11 75 75

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English :

L’événement Lectures buissonnières Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande