Lectures buissonnières Parc Ramales Malestroit
Lectures buissonnières Parc Ramales Malestroit mardi 23 juin 2026.
Malestroit
Lectures buissonnières
Parc Ramales 4 Faubourg Saint-Julien Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 16:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30
La médiathèque vous rejoint à la sortie de l’école pour finir la journée en histoires avec des lectures buissonnières !
De 16h30 à 18h00 dans le parc Ramales, entre les deux écoles.
Gratuit et ouvert à tous.
Dans le cadre de l’événement national Partir en livre .
Parc Ramales 4 Faubourg Saint-Julien Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 11 75 75
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English :
L’événement Lectures buissonnières Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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