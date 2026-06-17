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Rando Le Coeur de l’Oust rue de Narvik Malestroit

Rando Le Coeur de l’Oust rue de Narvik Malestroit dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : rue de Narvik

Adresse : Complexe sportif

Ville : 56140 Malestroit

Département : Morbihan

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Malestroit

Rando Le Coeur de l’Oust

rue de Narvik Complexe sportif Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 10:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Randonnées pédestres de 10 ou 16km au bord du canal et de la rivière
Ravitaillement sur le parcours
Circuits non accessibles PMR
5€ 15€ avec le repas 12€ repas accompagnateurs

Accueil et inscription sur place de 7h30 à 10h
au complexe sportif de Malestroit
Au profit des personnes autistes   .

rue de Narvik Complexe sportif Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 6 70 70 56 71 

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English :

L’événement Rando Le Coeur de l’Oust Malestroit a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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