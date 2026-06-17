Rando Le Coeur de l’Oust rue de Narvik Malestroit
Rando Le Coeur de l’Oust rue de Narvik Malestroit dimanche 5 juillet 2026.
Malestroit
Rando Le Coeur de l’Oust
rue de Narvik Complexe sportif Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 10:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Randonnées pédestres de 10 ou 16km au bord du canal et de la rivière
Ravitaillement sur le parcours
Circuits non accessibles PMR
5€ 15€ avec le repas 12€ repas accompagnateurs
Accueil et inscription sur place de 7h30 à 10h
au complexe sportif de Malestroit
Au profit des personnes autistes .
rue de Narvik Complexe sportif Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 6 70 70 56 71
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English :
L’événement Rando Le Coeur de l’Oust Malestroit a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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