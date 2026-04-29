Les Mardis de Saint-Gilles Église Saint-Gilles Malestroit

Malestroit

Les Mardis de Saint-Gilles

Église Saint-Gilles Place du Bouffay Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Au programme 2026

– le mardi 30/06: Chœur LES ARTHURIENS Direction: Michaël Coe avec le quatuor VIVANDA (Londres)

– le mardi 07/07: Rivages Méditerranéens , Ensemble TROBAIRITZ Ingrid Blasco (vielle à roue, lecture, composition) Alice Khayati (chant, flûte à bec, percussions) Mathias Mantello (percussions, chant) Nathalie Le Gaouyat (viole de gambe)

– le lundi 13/07: Prendre racines spectacle choral Chœur INSPIRATIONS Cheffe de chœur: Maud Hamon-Loisance

– le mardi 21/07: Keltia en Iliz (la Celtie en Église) Henri-Pierre Ruello (orgue) Éric Quéméré (bombardes) et Loïc Denis (cornemuse)

– le mardi 28/07: Dolcissimi Sirène pièces et mélodies baroque italien Soizick Rouellan (soprano) et Emmanuel Isembert (orgue)

– le mardi 4 août Cloches à main LA SOURCE Direction: Michaël Coe avec Adrian Brook (baryton-basse)

À 20h30 Entrée libre Participation souhaitée .

Église Saint-Gilles Place du Bouffay Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 62

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English :

L’événement Les Mardis de Saint-Gilles Malestroit a été mis à jour le 2026-04-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande