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Fête du cinéma Armoric Cinéma Malestroit

Fête du cinéma Armoric Cinéma Malestroit dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Armoric Cinéma

Adresse : 6, rue Daniel Rialet

Ville : 56140 Malestroit

Département : Morbihan

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Malestroit

Fête du cinéma

Armoric Cinéma 6, rue Daniel Rialet Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-28

La Fête du Cinéma 2026 revient du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet 2026 inclus, avec un tarif unique de 5€ la séance.   .

Armoric Cinéma 6, rue Daniel Rialet Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 03 79 

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English :

L’événement Fête du cinéma Malestroit a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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