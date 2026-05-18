Fête du cinéma Armoric Cinéma Malestroit

Malestroit

Fête du cinéma

Armoric Cinéma 6, rue Daniel Rialet Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

La Fête du Cinéma 2026 revient du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet 2026 inclus, avec un tarif unique de 5€ la séance. .

Armoric Cinéma 6, rue Daniel Rialet Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 03 79

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English :

L’événement Fête du cinéma Malestroit a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande