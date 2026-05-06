Les Vendredis du canal Malestroit

Malestroit

Les Vendredis du canal

Place du Bouffay Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03

Tous les vendredis soir d’été à 21h, venez passer une soirée musicale et conviviale dans notre Petite Cité de Caractère avec les concerts gratuits des Vendredis du canal !

Au programme 2026

– 03/07: MAMOUTTE, quartet féminin pas encore fossilisé. Laine folk au caractère bien trempé. Compositions originales aux arrangements pachydermiques.

21h Place du Bouffay

– 10/07: Burkina Azza + apéro festif avec Pulpe

Plus qu’un concert, ce spectacle nous entraîne dans un voyage initiatique des rues de Ouagadougou aux villages les plus reculés du Burkina Faso. Dès la fin d’après-midi, l’association Pulpe proposera des animations sur le site. Buvette et foodtrucks sur place.

Dès 18h rue des Tanneurs

– 17/07: KUNBE, une musique née de la rencontre entre les mélodies africaines envoûtantes et l’énergie brute du rock occidental qui transcende les frontières et les cultures.

21h Place du Bouffay

– 24/07: RADIX, violon, violoncelle, machines et claviers nous embarquent pour des envolées virtuoses aériennes mêlées à une rythmique rugueuse et endiablée.

à 21h Place du Bouffay

– 07/08: SUPER WEEKEND, avec leurs harmonies à trois voix, leur énergie house et leurs rythmiques frénétiques, les 3 compères de Super Weekend (acid jazz pop) sont prêts à annihiler les zygomatiques et assécher les ischio-jambiers.

21h Place du Bouffay

– 14/08: Première partie HANITRA, musique Malgache

Deuxième partie Les MICHELIBEDICHES, un tour de chant irrévérencieux et enlevé, servi de façon improbable, le temps d’un pied de nez aux féminités bien pensantes et trop bien pensées. Un grand écart burlesque pour tous les yeux et toutes les oreilles.

21h Chapelle de la Madeleine

– 21/08: YNIS, une voix solaire, enveloppée d’un trio de cordes explosif, vous transporte à travers un répertoire éclectique, collecté de la Bretagne aux Etats-Unis avec l’Irlande, le pays de Galles et l’Ecosse comme autant d’escales.

21h Place du Bouffay

– 28/08: CHILD OF AYIN, un folk rock gospel inspiré par les climats sombres et intensément atmosphériques de Nick Cave et les voyages narratifs de Bob Dylan.

21h Place du Bouffay .

Place du Bouffay Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75

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English :

L’événement Les Vendredis du canal Malestroit a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande