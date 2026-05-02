Malestroit

Couleurs de Bretagne à Malestroit

Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Couleurs de Bretagne, c’est un concours de dessin, peinture et collage gratuit et ouvert à tous. Petits et grands sont invités à participer, des moins de 3 ans aux adultes confirmés (il y a autant de catégories primées que de profils de participants).

Le principe est de réaliser dans la journée, une peinture ou un dessin sur un sujet libre ayant un rapport direct avec le patrimoine de Malestroit.

Les œuvres présentées doivent être originales et exécutées sur place, dans un lieu public ou librement accessible au public, ou dans des propriétés privées avec l’accord du propriétaire.

Les inscriptions se font de 8:00 à 12:00 au Pass’temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit.

Vous avez jusqu’à 15:00 pour réaliser votre œuvre, sur le site de votre choix dans la ville.

Ensuite, entre 15:00 et 16:00, vous retournez votre création à la salle des associations (rue des écoles), où le jury délibèrera.

Les résultats seront proclamés à 18h, pour toutes les catégories primées, lors de l’exposition des œuvres.

Ouvert à tous les âges et tous les niveaux • gratuit .

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 25 19

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English :

L’événement Couleurs de Bretagne à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande