Le passage Mathieu Persan La Droguerie Saint-Malo

Saint-Malo

Le passage Mathieu Persan

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Vous connaissez peut-être déjà Mathieu Persan sans le savoir puisqu’il est le brillant illustrateur de centaines de couvertures de livres, ainsi que l’auteur d’un très réussi premier roman, Il ne doit plus jamais rien m’arriver (Ed. de L’Iconoclaste). Il combine cette fois son talent de graphiste et d’écrivain en abordant un sujet aussi personnel que social la dépression que traversa sa fille à l’âge de 15 ans. Croyez-nous il faut lire cet ouvrage nécessaire mais aussi beau, inventif, poétique, drôle. Une vraie réussite, que l’on a hâte de partager avec vous pendant ce moment d’échange !

Tous les droits d’auteur de ce livre sont reversés à des associations œuvrant pour la santé mentale des jeunes. .

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 60 39

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L’événement Le passage Mathieu Persan Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel