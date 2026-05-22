Troyes

Le Passant de Nuit

Eglise Notre-Dame des Trévois Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au cours d’une nuit de pleine lune, Tao, jeune aviateur chinois s’égare loin de sa terre natale et atterrit dans une étrange contrée.

Entre songe et réalité, notre Passant de nuit va vivre une aventure singulière qui mystérieusement va le conduire à son âme sœur.



Histoire et musique alternent pour créer un voyage sonore fantasmagorique.



Entrée libre — participation volontaire .

Eglise Notre-Dame des Trévois Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 72 79 52 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Passant de Nuit Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne