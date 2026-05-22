Le Passant de Nuit Troyes
Le Passant de Nuit Troyes dimanche 7 juin 2026.
Troyes
Le Passant de Nuit
Eglise Notre-Dame des Trévois Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au cours d’une nuit de pleine lune, Tao, jeune aviateur chinois s’égare loin de sa terre natale et atterrit dans une étrange contrée.
Entre songe et réalité, notre Passant de nuit va vivre une aventure singulière qui mystérieusement va le conduire à son âme sœur.
Histoire et musique alternent pour créer un voyage sonore fantasmagorique.
Entrée libre — participation volontaire .
Eglise Notre-Dame des Trévois Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 72 79 52 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Passant de Nuit Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Drag & Queens Troyes 22 mai 2026
- GERALD DAHAN LE TROYES FOIS PLUS Troyes 23 mai 2026
- Lyliane Mosca en dédicace Troyes 23 mai 2026
- Flânerie Troyes la Magnifique Troyes 23 mai 2026
- Ecrire des haïkus au musée, musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy, Troyes 23 mai 2026