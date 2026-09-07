AGENDA · Saint-Paul-la-Coste
Le patrimoine de St-Paul, Saint-Paul-la-Coste, Saint-Paul-la-Coste
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Paul-la-Coste
Informations pratiques
Le patrimoine de St-Paul Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Saint-Paul-la-Coste Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
©Titouan Mariac
Saint-Paul-la-Coste 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie
Visites libres du temple, de la chapelle de Mandajors et de l’église. Visites guidées de l’église à 10h et 15h.