Le patrimoine de St-Paul, Saint-Paul-la-Coste, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Le patrimoine de St-Paul Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Saint-Paul-la-Coste Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

©Titouan Mariac

Saint-Paul-la-Coste 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie

Visites libres du temple, de la chapelle de Mandajors et de l’église. Visites guidées de l’église à 10h et 15h.